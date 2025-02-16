مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مناطق بالضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، وسط اندلاع مواجهات، كما اعتقلت عدد من المواطنيين، واستولت على مركبة برام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم المواطنين صهيب فهمي سرور وسميح سرور بعد اقتحام بلدة نعلين غربي رام الله.

وأشارت مصادر محلية، لاقتحام قوات الاحتلال منزلًا في مخيم الجلزون شمال رام الله واصطحبت معها الأسير محمود الغليظ، واعتقلت شقيقته.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، عقب اقتحام قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية، واعتقلت الشاب أحمد فراسيني، وسط اندلاع مواجهات، وذكرت المصادر، أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة ناسفة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بير الباشا جنوب جنين، واليامون غرباً، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، وذكرت مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة أثناء انسحابها باتجاه مستوطنة "ألون موريه"، بعد نصبهم حاجز في منطقة الصيرفي شرق المدينة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي جبل الطويل في مدينة البيرة، في حين صادرت مركبة لأحد المواطنين بعد اقتحامها لبلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله.