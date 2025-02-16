الجامعة العربية الامريكية تشارك في تنظيم ورشة عمل في معهد ماكس بلانك في المانيا

وطن: شاركت الجامعة العربية الأمريكية في تنظيم ورشة عمل في معهد ماكس بلانك لأبحاث الحالة الصلبة في شتوتغارت- الألمانية، بعنوان "آفاق جديدة في أبحاث الحالة الصلبة والمواد – من الأساسيات إلى التطبيقات"، بالتعاون مع جسر العلوم الفلسطيني-الألماني والأكاديمية الفلسطينية للعلوم والتكنولوجيا.

وقد أشرف على تنظيم الورشة كلا من الدكتور مؤيد أبو صاع من الجامعة العربية الأمريكية، والأستاذ الدكتور بيرنهارد كايمر من معهد ماكس بلانك لأبحاث الحالة الصلبة، والأستاذ الدكتور غالب ناطور من مركز الأبحاث في يوليش وجامعة RWTH آخن.

وشاركت الجامعة العربية الامريكية بتسعة أبحاث تم تقدميها في الورشة، حيث قدم الأبحاث كل من الأستاذ الدكتور حازم خنفر والدكتور عدلي صالح والأستاذ الدكتور عاطف قصراوي والدكتور مؤيد أبو صاع بالإضافة الى خمسة طلاب من برنامج دكتوراة الفيزياء.

وجمعت الورشة حوالي 50 مشاركًا من فلسطين وألمانيا، من بينهم علماء بارزون، وباحثون بعد الدكتوراه، وطلاب دراسات عليا، لاستكشاف التطورات الحديثة في أبحاث الحالة الصلبة وتضمنت المواد للطاقة المستدامة والنانو مغناطيسية والإلكترونيات الدورانية والمواد والأجهزة الإلكترونية والأساليب التجريبية المتقدمة.

وإلى جانب العروض العلمية، أتاحت الورشة فرصًا عميقة للنقاش والتواصل، مما عزز التعاون القائم ومهّد الطريق لمبادرات بحثية مشتركة مستقبلية. وقد تميزت الأجواء بالودية والتفاعل الإيجابي والتطلّع نحو المستقبل، وقد أبدى المشاركون اهتمامًا كبيرًا بجعل هذه الورشة حدثًا سنويًا وإمكانية تنظيم زيارات بحثية لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في التخصصات ذات العلاقة.

