الاحتلال يواصل إغلاق حاجز تياسير ويشدد إجراءاته على الحمرا

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق حاجز تياسير العسكري شرق طوباس، أمام حركة المواطنين منذ أكثر عشرة أيام بشكل كامل، فيما تشدد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال يواصل إغلاق الحاجز أمام حركة المواطنين، ما تسبب بشلل شبه كامل في حركة المواطنين الذين يقصدون الأغوار، والعكس.

وفي السياق، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري، ما تسبب بأزمة مركبات كبيرة، خاصة للمتوجهين إلى الأغوار.

ومع إغلاق حاجز تياسير، أصبحت شريحة كبيرة من المواطنين تنتظر طويلا على حاجز الحمرا للوصول إلى الأغوار.