شحنة القنابل الأميركية الثقيلة تصل إلى دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة جيش الاحتلال، صباح اليوم، الأحد، وصول شحنة قنابل MK-84 الثقيلة إلى إسرائيل، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإفراج عن الشحنة التي كانت إدارة الرئيس جو بايدن، قد قررت تعليقها قبل نحو عام.

وكانت الإدارة الأميركية السابقة قد علّقت تسليم هذه القنابل التي تزن طُنًا لكل منها، إلى إسرائيل منذ اجتياح قوات الاحتلال لمنطقة رفح، جنوبي قطاع غزة في أيار/ مايو 2024، في ظل تسببها في استشهاد المدنيين في إطار حرب الإبادة التي يتعرض لها القطاع.

واعلن الاحتلال استلامه 1800 قنبلة MK84.