الاحتلال يقتحم اليامون غرب جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاحد، بلدة اليامون غرب جنين.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم البلدة، وانتشر في شوارعها وسط إطلاق نار كثيف، وداهم عددا من المنازل وحطم محتوياتها وخربها.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزلا قيد الإنشاء، وأطلقت النار في محيطه، وسط اندلاع مواجهات، ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وتتعرض قرى غرب جنين إلى اقتحامات متكررة ويومية منذ بدء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على المخيم قبل 27 يوما، مع اعتقالات عديدة في صفوف المواطنين.