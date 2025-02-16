وزير الخارجية الأميركي يصل دولة الاحتلال في جولة تشمل السعودية والإمارات

رام الله - وطن: وصل وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مساء السبت إلى دولة الاحتلال في أول محطة له ضمن جولة في الشرق الأوسط ستقوده أيضا إلى السعودية والإمارات.

وحطت طائرة روبيو في مطار اللد، ومن المتوقع أن يتوجه إلى القدس قبل إجراء محادثات مع قادة الاحتلال الأحد سيسلط خلالها الضوء على مقترح الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي، الآتي من ألمانيا حيث شارك في مؤتمر ميونح للأمن، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس الأحد.

وقال نتنياهو السبت إنه يقدر "الدعم المطلق" من دونالد ترامب لقرارات إسرائيل بشأن قطاع غزة.