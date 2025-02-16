مشاورات ومماطلة "إسرائيلية": "مساع لتبكير دفعات التبادل وتمديد المرحلة الأولى"

رام الله - وطن: أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء السبت أن "الكابينيت" سيلتئم من أجل إقرار خطوات تل أبيب المقبلة في إطار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حركة حماس، إذ من المقرر أن تنتهي مفاوضات المرحلة الثانية منه في نهاية الأسبوع المقبل، في وقت لم تبدأ "إسرائيل" التفاوض بشأنها بعد.

وذكر مكتب نتنياهو عقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعمه لإسرائيل في قرارها بشأن الرد على "المهلة" التي أعلن عنها من أجل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة والتي انتهت فعليا عند الساعة السابعة من مساء السبت، أن "تعزيز قوات الجيش حول قطاع غزة والموقف الصارم للرئيس ترامب أدى إلى إطلاق سراح ثلاثة من الاسرى اليوم، على الرغم من رفض حماس إطلاق سراحهم في وقت سابق".

وقال إن "رئيس الحكومة يقدر دعم الرئيس (الأميركي) الكامل لقرارات إسرائيل القادمة بخصوص غزة".

ونقلت تقارير إسرائيلية عن مسؤول، لم تسمه، قوله إنه "بعد مشاورات أمنية ترأسها رئيس الحكومة، تقرر مناقشة إدخال الكرفانات (المنازل المتنقلة) في الأيام القريبة".

ووفقا للقناة 13 العبرية، فإن تل أبيب وواشنطن تضغطان من أجل تنفيذ دفعة تبادل خلال الأيام القريبة، وذلك حتى يتم إطلاق سراح الأسرى الستة المتبقين من المرحلة الأولى في غضون أسبوع وليس أسبوعين بحسب ما ينص الاتفاق المبرم.

وذكر مسؤول إسرائيلي للقناة 13، أن إسرائيل ستوافق على إدخال الكرفانات لقطاع غزة في حال تبكير إطلاق سراح الأسرى الستة؛ فيما يجري التباحث من قبل نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية أيضا في إمكانية الإفراج عن 6 أسرى يوم السبت المقبل.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن فرص الدفع والتقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق ليست كبيرة، وذلك بسبب رفض حماس التخلي عن قطاع غزة من جهة، وفي ظل تهديد استقرار الحكومة من جهة أخرى؛ حسبما أورد موقع "هآرتس".