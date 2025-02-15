15 عملا مقاوما في الضفة خلال 24 ساعة

وطن: تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث نفذت 15 عملية مقاومة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، في إطار التصدي للعدوان الإسرائيلي.

وأوضح مركز معلومات فلسطين "معطي" أن عمليات المقاومة شملت تفجير عبوات ناسفة، ومظاهرات مناهضة للاحتلال، إضافة إلى اندلاع مواجهات في 12 نقطة مختلفة من الضفة الغربية.

وفي التفاصيل، فجّر مقاومون فلسطينيون عبوة ناسفة في آليات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة السيلة الحارثية في محافظة جنين، وتزامن ذلك مع اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في مخيم جنين.

كما شهد مخيم نور شمس في محافظة طولكرم وبلدة العيساوية في القدس مواجهات مع قوات الاحتلال، إضافة إلى تصاعد المواجهات في قرية أبو شخيدم برام الله، وامتدت إلى منطقة بروقين بمحافظة سلفيت، وتل ويتما والأحياء الشرقية من نابلس، وكذلك في مخيم الدهيشة وبلدة الخضر ببيت لحم، ومدينة دورا في الخليل.

وفي سياق متصل، خرجت مظاهرات شعبية في مدينتي رام الله ونابلس، نددت بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً على استمرار المقاومة الشعبية حتى إنهاء الاحتلال.