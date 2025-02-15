بالفيديو| الأسير الإسرائيلي يائير هورن يوجه رسالة لنتنياهو قبل إفراج المقاومة عنه: "الوقت ينفد" والأسرى في غزة يعانون جسديًا ونفسيًا

وطن: نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا مصورا خاصا لعملية تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الأسير يائير هورن في مقطع الفيديو، اليوم السبت، إنه لا يستطيع أن يكون سعيدا رغم إبلاغه بإطلاق سراحه لأنه سيترك خلفه بقية الأسرى، ومن بينهم أخوه إيتان، في قطاع غزة.

وأضاف هورن، مخاطبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن حالة الأسرى داخل قطاع غزة تتدهور كل يوم وتصبح أكثر سوءا جسديا ونفسيا.

وكرر الأسير عبارة “الوقت ينفد”، مؤكدا أن الوقت ينفد بالنسبة لكل الأسرى وعائلاتهم.

وفي نهاية مقطع الفيديو، كرر الأسير العبارة نفسها خلال مراسم تسليمهم إلى ممثلي الصليب الأحمر، قبل أن يهديه مقاتل من كتائب القسام ساعة رملية على قاعدة كُتبت عليها عبارة “الوقت ينفد”.

كما عرض مقطع الفيديو رسالة من الأسير ساغي ديكل جن، تحدَّث خلالها عن حالته الصحية المعقدة وخضوعه لعمليات جراحية.

وأشار الأسير إلى ولادة ابنة له بعد أسره من قِبل فصائل المقاومة الفلسطينية، وعرض قرطين ذهبيين صغيرين، قائلا إن لديه ما يفعله بهذين القرطين الآن.

وإضافة إلى الأسيرين، سلَّمت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، أسيرا ثالثا هو ألكسندر تروبانوف، الذي كان أسيرا لدى سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إلى الصليب الأحمر الدولي.