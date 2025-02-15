مسيرة حاشدة في مدينة بريمن الألمانية رفضاً للتهجير و"فلسطين مش للبيع"

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في مدينة بريمن الألمانية، اليوم السبت مسيرة حاشدة تضامناً مع أهلنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ورفضاً لمخططات تهجير شعبنا ، بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين أوروبيين والمان .

ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في المدينة العلم الفلسطيني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع أهلنا في غزة وتندد بعدوان الاحتلال على الضفة الغربية ومخيماتها.

ودعا سامر بلال اصلان رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها، نائب رئيس الجمعية الالمانية الفلسطينية الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي فتح وحماس للوحدة الوطنية والعمل بشكل جماعي لمواجهة مخططات ترامب لتهجير شعبنا مشدداً على أن فلسطين ليست للبيع والشعب الفلسطيني في غزة سيبقى متجذرا في أرضه ولن يغادرها.