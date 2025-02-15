الأونروا: تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني من الضفة.. ووضع الوكالة المالي سيئ

وطن: أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، فيليب لازاريني، أنّ أكثر من 40 ألف فلسطيني أُجبروا على مغادرة منازلهم في الضفة الغربية، في الفترة الأخيرة.

وقال لازاريني إنّ "الوضع المالي للوكالة سيئ، وليس هناك وضوح بشأن المستقبل".

ولفت إلى أنّه "لا توجد وكالة أممية أخرى قادرة على تقديم الخدمات، التي تقدمها الأونروا".

وأفادت الأونروا، يوم أمس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بالقوة مركزاً صحياً تابعاً لها، في مخيم العروب، شمال الخليل، واستخدمته مكانَ احتجاز موقّتاً للفلسطينيين، خلال عملية تفتيش واعتقال، في الـ12 من شباط/فبراير الجاري.

وبشأن تهجير سكان غزة، أعلنت وكالة الأونروا، يوم الجمعة، رفضها خطط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتعلّقة بقطاع غزة، مؤكدة أن الأمم المتحدة لا تقبل مبدأ التهجير القسري.