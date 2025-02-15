سموتريتش يعلن بدء تنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة خلال أسابيع

وطن: قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، إن حكومة الاحتلال بدأت التحضير مع الأميركيين لتنفيذ خطة هجرة طوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الخطة ستبدأ تطبيقها خلال أسابيع.

وفي حديثه عن الوضع العسكري، اعتبر سموتريتش أن الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر كان كارثة كبيرة، مؤكدًا أن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق رئيس الأركان وحكومة الاحتلال ومن يقف على رأسها.

وأضاف أن صفقة التبادل المقترحة بين الأطراف المعنية سيئة، معبرًا عن أمله في أن يكون وقف الحرب مؤقتًا وأن تستأنف القتال قريبًا.

وأشار سموتريتش إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أخطأ بعدم الانضمام إلى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا إلى إعادة جميع الأسرى الاسرائيلين في غزة.