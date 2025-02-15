3 شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف مركبة جنوبي لبنان

وطن: استشهد 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية لمركبة على طريق جرجوع في منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن ينتهي سريانه يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت وكالة الانباء اللبنانية أن الهجوم وقع قرابة الساعة السابعة مساء اليوم، عندما نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة مستهدفة بصاروخ موجه سيارة كانت تسير على طريق جرجوع – اللويزة بالقرب من مفرق قطر الندى في منطقة إقليم التفاح.

وأضافت الوكالة أن السيارة المستهدفة اندلعت فيها النيران فور وقوع الهجوم.