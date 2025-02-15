هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: "لن نسمح بعرقلة المرحلة الثانية من الصفقة"

وطن: أعربت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عن أسفها لإضطرارها للانتظار طويلاً قبل التمكن من إعادة الأسرى الثلاثة الذين تم تحريرهم مؤخراً.

وفي بيان لها، اتهمت الهيئة المتطرفين بمحاولة عرقلة الاتفاق القائم، مؤكدين أن هؤلاء يسعون لبيع الجمهور أوهاماً بشأن تطورات الوضع.

وأكدت الهيئة أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة جميع الأسرى، ومن ثم معالجة بقية القضايا بشكل تدريجي.

وفي رسالة وجهتها إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، دعت الهيئة إلى إرسال وفد مزود بتفويض كامل، يكون مسؤولاً عن إعادة الأسرى جميعهم دفعة واحدة، لتجنب تعقيد المفاوضات في المرحلة القادمة.

وأشارت الهيئة إلى أن حكومة الاحتلال تقوم حالياً بتعطيل تنفيذ الصفقة بشكل كامل، مبدية اعتراضها على محاولات عرقلة الاتفاق من قبل بعض الجهات المتشددة. وحذرت الهيئة من العودة إلى تصعيد أو حرب غير مبررة، مؤكدة أنها لن تسمح بعرقلة المرحلة الثانية من الصفقة.

وأوضحت الهيئة أن الإجراءات التي تتخذها حكومة الاحتلال لا تخدم مصالح الأسرى أو عائلاتهم، وأن الحل الأفضل هو تسريع تطبيق الاتفاق من خلال التواصل المباشر وإتمام عملية التبادل كما هو مخطط لها.