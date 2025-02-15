الاحتلال يقتحم عنبتا وبلعا وكفر اللبد شرق طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، بلدات عنبتا وبلعا وكفر اللبد شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال اقتحمت بلدة عنبتا من حاجز عناب العسكري شرقا، وجابت شوارعها الرئيسية وسط إطلاق قنابل الصوت تجاه المواطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اتجهت صوب بلدة بلعا المجاورة، وجابت شوارعها تحديدا في وسط البلدة والحي الشرقي، وأعاقت حركة تنقل المواطنين والمركبات، قبل اقتحامها بلدة كفر اللبد.

وانتشرت آليات الاحتلال في شوارع كفر اللبد، وسط إطلاق الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

ويأتي هذا الاقتحام تزامنا مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها منذ 20 يوما، والذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء 11 شهيدا، وعن تدمير واسع في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.