الاحتلال يقتحم قرية دير جرير شرق رام الله

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، قرية دير جرير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير جرير، ونصبت حاجزا عسكريا وسط القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، احتجزت قوات الاحتلال الشقيقين محمد وصامد عبد الرازق واستولت على مفتاح مركبتهما وهواتفهما، خلال مرورهما عبر حاجز عسكري نصبته بين بلدة ترمسعيا وقرية المغير شمال شرق رام الله، وهما من قرية بيت سيرا غرب المحافظة.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مفترق "كرملو" قرب قرية الطيبة شمال شرق رام الله، وكثفت من تواجدها العسكري قرب قرية كفر مالك شرق المحافظة.