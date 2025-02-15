الاحتلال يحتجز مزارعين في ديراستيا

وطن: احتجزت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، مزارعين اثنين خلال عملهما في أراضيهما ببلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت كلا من عبد الجابر يوسف عقل ومحمد عبد الرحيم زيدان من منطقة المعاريض غرب ديراستيا.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المنطقة، فيما تواصل جرافات المستوطنين أعمال التجريف فيها لتوسيع حدود مستوطنة "رفافا" المقامة على أراضي المواطنين في بلدات ديراستيا وحارس وقراوة بني حسان، شمال غرب سلفيت.