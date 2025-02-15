المقاومة تحرر الأسير منصور موقدة.. 23 عاما من العذاب

وطن: تحرر اليوم السبت الأسير منصور موقدة، الذي قضى 23 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في إطار صفقة تبادل الأسرى. وُصف موقدة بأنه أحد الأسرى الذين عانوا بشكل كبير خلال سنوات اعتقاله، خاصة بسبب معاناته من شلل نصفي، الذي أصيب به منذ لحظة اعتقاله في عام 2002.

موقدة، البالغ من العمر 55 عامًا، ينحدر من بلدة الزاوية غرب سلفيت. وكان قد اعتقل بعد اشتباك دام لساعات مع قوات الاحتلال في بلدة سينريا في قلقيلية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة تسببت في إصابته بالشلل النصفي، ما جعله يعتمد على كرسي متحرك.

خلال فترات سجنه، خضع موقدة لعدة عمليات جراحية، بما في ذلك زرع معدة بلاستيكية وتعرضه لمشاكل صحية مستمرة، حيث تمزقت أجزاء من أمعائه وأصبح يعاني من آلام مزمنة في مختلف أنحاء جسده.

كما تعرض لجرائم طبية ممنهجة تُعد من أساليب "القتل البطيء"، التي يعاني منها مئات الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجون الاحتلال.

الأسير موقدة فقد والديه خلال فترة اعتقاله، حيث حرم من وداعهما، لكنه سيعانق زوجته وأبنائه الأربعة بعد سنوات طويلة من الحرمان.

وقد تم تحرير موقدة ضمن الدفعة السادسة التي شملت الإفراج عن 369 أسيرًا، بينهم 333 من قطاع غزة و36 أسيرًا محكومًا بالمؤبد. هؤلاء الأسرى تم اعتقالهم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

يُذكر أن صفقة تبادل الأسرى هذه تأتي في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025. ويشمل الاتفاق ثلاث مراحل، حيث يستمر كل منها 42 يومًا، ويجري التفاوض بشأن المرحلة الثانية والثالثة.