الدكتور أيوب عثمان يكتب لوطن: هل العصر الأمريكي إلى أفول؟!

★"إذا لم أفز في الانتخابات، سأحرق أمريكا"--الرئيس الأمريكي، ترامب

ما إن اعتلى دونالد ترامب، في الشهر الماضي، كرسي الرئاسة وأمسك بمقودها، حتى تواصل ضجيجه في الصباح وفي المساء، دون توقف، فأصبح ضجيجه عنوانا رئيسا إما لافتتاحية صحيفة أو لخبر صحفي أو مقال سياسي جدي أو تهكمي ساخر.

لم يتوقف ترامب عن إحداث ضجيج يصبح مثارا لتداول عالمي ساخر أو جدي. إنه ضجيج من غير المتوقع ألا تجني الولايات المتحدة-عاجلا أو ٱجلا- ثماره المرة، أو أن تنجو من حبائله, أو أن تسلم من سلبيياته أو تبعاته، على أقل تقدير.

مجمل ما يصدر عن الرئيس ترامب من تصرفات أو تصريحات أو قرارات إنما تعني في المحصلة تحولات لا يستهان بها على مستوى السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية من حيث مدى تأثيرها على مكانتها التي استطاعت الاحتفاظ بها لنفسها عالميا لعقود مضت، لا سيما وأن تلك التحولات قد تقوض دورها عالميا إلى أن ينتهي الأمر بها إلى تراجع ذلك الدور تدريجيا حتى الانسحاب منه وغيابها عنه نهائيا.



ليس هناك أكثر غرابة وأشد عجبا من ادعاء ترامب بأن الولايات المتحدة لا تسمح لنفسها أن تتدخل في شؤون بلاد الدنيا إلا بالقدر الذي يمكنها من مواجهة ما يهددها لحماية مصالحها.

ترامب يقول ذلك بينما لا يراه العالم ولا يظهر نفسه إلا شخصا ذا سياسة أحادية لها توجهات متغيرة، دوما، من شأنها أن تشكل تهديدا لكثير من الشعوب والدول، دون أدنى حساب للعواقب.

ما يصدر عن ترامب من تصرفات غير متوقعة وتصريحات نارية غير معقلنة سوف تؤدي-بالحتمية-في النهاية إلى تراجع دورها أو الانسحاب منه، سواء على نحو تدريجي أو مفاجئ، الأمر الذي يوفر فرصة قيادة العالم للصين وروسيا، منفردين أو مجتمعين.

لا يدرك ترامب ببلطجته واستنطاعه وما يعرف عنه من تقلب في مزاجه وعدم القدرة على التنبؤ بأفعاله أو ردود أفعاله، أنه يساعد على سحب الاستثمارات بهدف تحويلها إلى حلفاء ممن يتمتعون بفكر مستقر، بعيدا عن غوغائيته واستنطاعه وتغوله وتقلب مزاجه وعدم قدرته على عقلنة نفسه لضبط تصرفاته وتصريحاته وعدم قدرة الٱخرين على التنبؤ بأفعاله أو بالرد عليها. فالرسوم الجمركية التي قرر فرضها على المستهلكين الأمريكيين، والعقوبات التي أصدرها ضد المحكمة الجنائية الدولية، وتهديداته للصين وكندا وبنما والمكسيك وجرينلاند، وتوعده بالجحيم لغزة ومقاومتها ممثلة بحركة حماس، وإعلانه تملكه لغزة وعزمه على طرد أهلها منها، ومن ثم تهجيرهم إلى مصر والأردن اللتين إذا لم تنصاعا لإرادته-طبقا لتهديده- فإنه سيصدر عقوبات ضدهما حيث يوقف المساعدات عنهما.

يرى بين رودس، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي في عهد باراك أوباما ان سياسة ترامب الخارجية تشير إلى تراجع في ثقة الولايات المتحدة بنفسها، الأمر الذي يجلب مزيدا من التراجع-حد التدهور- في مكانتها على الساحة العالمية. وإذ يعود رودس إلى التاريخ، بغية الاسترشاد به، فيجد أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة كانت تولي جل اهتمامها من أجل الدفاع عن الحرية، وعن دعم دور المؤسسات الدولية، فيما بات الحال، الٱن، مختلفا اختلافا فارقا وكبيرا وخطيرا، حيث أصبحت الولايات المتحدة- ومن خلال تصرفات رئيسها ترامب وأفعاله- تهدد دولا صغيرة تارة، وتارة تهدد بالانسحاب من مؤسسات دولية تعمل في غزة، بينما تقدم-طواعية واختيارا-لدولة الاحتلال العسكري الصهيوني، أبشع وأفظع مقترحات لإبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة تارة، ويعلن رئيسها عن تملكه لقطاع غزة تارة، وتارة أخرى يهدد بفرض عقوبات على كل من مصر والأردن، فيما يتوعد حماس بجحيم حقيقي، ويهذي في القول إن أهل غزة الفلسطينيين لن يكون لهم أي حق في العودة إلى غزة، تارة أخرى.

ما يفعله ترامب حول العالم ويصرح به إنما يشير بوضوح إلى التحولات الكبيرة والفارقة والخطيرة للسياسة الخارجية، وهي تحولات تشير إلى-بل تؤكد على-تراجع السياسة الأمريكية في عصر ترامب، لا سيما فيما يتصل بمفاهيم الحرية والاستقلال والأمن الاجتماعي وحق تقرير المصير، بصفتها من القيم والمبادئ والتقاليد المستقرة للولايات المتحدة، ولو على المستوى الشكلي الدعائي.

غير أن الأوضح والأبرز في سياسة ترامب هو عمله المستمر والمركز والمتصل بهدف تعزيز سلطته، بعيدا عن أي اهتمام بالإرث التاريخي الأمريكي الدعائي الذي يشاع أنه كان يحافظ على حقوق الإنسان ويحمي قيم الحرية والعدالة والمساواة.

ما يصرح به ترامب وما يفعله وما يقرره لا يعكس-بالضرورة-قوته، بل يعبر عن استخفافه بكل ما سواه، ويؤكد ما فيه من استنطاع وبلطجة وغرور ونرجسية، ودليل ذلك تهديده لبنما وجرينلاند، وتهديده بإعلان حروب تجارية ضد المكسيك والصين وكندا. كل ذلك ليس إلا نتاج ما فيه من بلطجة وعدوانية من شأنها أن تضعف مكانة الولايات المتحدة الأمريكية حول العالم وتذهب ريحها، ولو بعد حين.

أما إعلان ترامب عن عزمه بتملك غزة بغية تحويلها إلى "ريفيرا فرنسية" في الشرق الأوسط، فربما كان هذا الإعلان نتاج فكرة طارئة غزت عقله على نحو مفاجئ فطابت له فصرح بها على الفور وأطلق العنان لكل ما اتصل بها، دون أي تفكير في عواقبها، أو حتى في مدى انسجامها أو تنافرها مع ما حولها أو ما يرتبط بها. تلك هي شخصيته الغوغائية الهوجاء.

على الرغم من ٱن ما يقدمه ترامب أو يتبناه من مقترحات في مجملها عمياء عرجاء، أو من بلطجة هوجاء خرقاء حمقاء أغلب الظن أنها لن تتحقق، إلا أنها تشكل دعما قويا أو ركيزة كبرى للفكر الصهيوني الذي يتجه، بكل ما لديه من قوة وما فيه من جنون، إلى إجبار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للتخلي عن أرضه، ضمن سياسة التجاهل، وفي سياق الإنكار التام لحق كل من مصر والأردن في الدفاع عن أمنهما القومي وحمايته.

من اعجب المفارقات وأشدها غرابة في شخصية الرئيس ترامب أنه وهو يتحدث عن تملكه لقطاع غزة، أنه يعبر-كذبا- عن اهتمامه بالشعب الفلسطيني في غزة، ذلك أنه لو كان صادقا فيما يقول لما كان قد عمل على تدمير وكالة التنمية المسؤولة عن دعم إعادة إعمار غزة وتقديم المساعدة الإنسانية هناك. فضلا عن ذلك، لو كان صادقا فيما يقول لما صرح بأن أهل غزة الذين يصر على تهجيرهم منها لن يكون لهم أي حق في العودة إليها بعد إعمارها.

أما خطة ترامب لطرد مليوني غزي فلسطيني من غزة، بغية تهجيرهم إلى كل من مصر والأردن، فإن أقل وأيسر ما يمكن أن توصف به هو ما تعانيه من الضعف والنقص والهشاشة وعدم الوضوح، من حيث:

★ إمكانية بقاء حماس في غزة من عدمه.

★في حال بقاء حماس، هل سيرسل ترامب قواته لمحاربتها؟

★هل يضمن ترامب لخطته النجاح؟ ألا يرى أمامه ما يعيق؟ وإلى أي حد؟

أما نحن، فنرى أن خطته محكوم عليها بالفشل لسببين رئيسيين:

أولهما، رفض الشعب الفلسطيني كله ومقاومته على نحو عام، وأهل قطاع غزة ومقاومته الشرسة العنيدة على نحو مباشر وخاص.

وثانيهما، الرفض العربي الداعم لموقف كل من مصر والأردن.

أما ٱخر الكلام، فإن ما يمارسه ترامب من تخبط ذات اليمين وذات الشمال، كما أشرنا في إيجاز شديد، بعيدا عن أدنى درجات التفكر والتدبر والعقلنة، يشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية سائرة على دروب وعرة من شأنها أن تساعد على إيقاعها في مخاطر وأزمات قد لا تمكنها من القدرة على النهوض والاستمرار في ممارسة ذات الدور الذي اعتادت عليه للتمكن من الاستحواذ على المركز الأحادي في قيادتها العالمية.