أبو حمزة: الاحتلال يتفنن في قهر وتعذيب الأسرى الفلسطينيين، ومعاملته لهم تكشف وحشيته أمام العالم

وطن: قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس، "أبو حمزة"، إنّ المقاومة الفلسطينية، وهي تُفرج اليوم عن عدد من أسرى الاحتلال، تؤكّد مدى حُسن المعاملة التي يحظى بها الأسرى لديها، في الوقت الذي يتفنّن فيه الاحتلال في قهر وتعذيب الأسرى الفلسطينيين والتنغيص على فرحتهم بالحرية حتى اللحظات الأخيرة من الإفراج عنهم.

وأشار "أبو حمزة" إلى أن المشاهد التي ظهرت أمس للأسير الإسرائيلي ألكسندر تروبانوف، وهو ينعم بحرية واضحة ويحظى بمعاملة حسنة من قِبل سرايا القدس، تمثل دليلًا قاطعًا على التباين الكبير بين معاملة المقاومة الفلسطينية لأسرى الاحتلال، ومعاملة الاحتلال الإسرائيلي لأسرى الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن إجبار الاحتلال للأسرى المحرَّرين على ارتداء ملابس تحمل عبارة "لن ننسى ولن نغفر"، إلى جانب ما ظهر من أوضاعهم الصحية الصعبة بعد الإفراج عنهم، لا يعكس سوى الحقيقة التي يحاول العالم تجاهلها، وهي وحشية الاحتلال الإسرائيلي وسوء معاملة سجانيه للأسرى الفلسطينيين.

وشدّد الناطق العسكري باسم سرايا القدس على ضرورة أن تتحمل جميع دول العالم، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولياتها تجاه هذا الملف، مؤكّدًا أن من يطالب المقاومة الفلسطينية بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، عليه بالمثل أن يطالب الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وعدم التغاضي عن الجرائم المروّعة التي تُرتكب بحقهم، من تعذيب وتنكيل وقتل ممنهج، داخل سجون الاحتلال التي تحوّلت إلى مقابر جماعية للأسرى الفلسطينيين.