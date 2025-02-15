369 أسيراً ينتزعون حريتهم من سجون الاحتلال بموجب صفقة التبادل

وطن: انتزع 369 أسيراً حريتهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى، حيث استقبل الأهالي في رام الله في الضفة الغربية عدداً منهم.

وأكد الأهالي أنّهم "ثابتون في أرضهم"، مرددين العبارة التي كتبتها كتائب القسّام على إحدى اللافتات على منصة تسليم الأسرى، ومفادها: "لا هجرة إلا إلى القدس".

وكما في المرات السابقة، حذّر الاحتلال الإسرائيلي عدداً من أهالي الأسرى في الضفة الغربية من الاحتفال بتحرر أبنائهم.

في غضون ذلك، وصلت 7 حافلات، تحمل 333 أسيراً، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، حيث استقبلتهم حشود كبيرة.

وأحرق الأسرى المحررون الملابس التي أرغمهم الاحتلال الإسرائيلي على ارتدائها، وعليها نجمة داوود وشعار "الشاباص" (مصلحة السجون الإسرائيلية) وعبارة "لا ننسى ولا نغفر".

يُذكر أنّ هذه الدفعة شملت من الأسرى 333 من قطاع غزة، اعتقلهم الاحتلال خلال الحرب، و36 محكوماً بالمؤبد، بحيث تم الإفراج عن 111 أسيراً غزياً، و12 أسيراً محكومين بالمؤبد، مقابل كل أسير إسرائيلي من الثلاثة، الذين أطلقت المقاومة سراحهم، صباح السبت.

وكانت المقاومة سلّمت الأسرى الإسرائيليين الثلاثة، ألكسندر تروبنوف وساغي ديكل تشين ويائير هورن، في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، إلى الصليب الأحمر الدولي.

وتمت عملية التسليم وسط انتشار المئات من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بلباسهم وعتادهم العسكري.