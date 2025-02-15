محاضرة في جامعة القدس للبروفيسور رياض إغبارية حول الموسيقى والدماغ وصحة الإنسان

وطن: استضافت جامعة القدس البروفيسور رياض إغبارية في محاضرة بعنوان: "دماغ، ضغط نفسي وكلثوميات"-"Brain, Stress and Um-Kalthoum"، تحت رعاية رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك وبحضور لفيف من الكادر الأكاديمي والإداري والطلبة.

وقدم أ.د. عماد أبو كشك نبذة تعريفية بالبروفيسور رياض إغبارية، مشيرًا إلى أهمية موضوع المحاضرة للمجتمع الفلسطيني عامة، لدى الحاجة الماسة لإعادة إحياء الصحة النفسية للفلسطينيين في ظل ما تمر به البلاد من ظروف مثيرة للضغط النفسي، إذ نوه إلى أن المحاضِر يقدم رسائل هامة لقياس الضغط النفسي وتحسين الصحة النفسية.

وتطرق البروفيسور إغبارية للسلوك البيولوجي للدماغ وتأثير فيزيولوجيا وهرمونات الدماغ كهرمون الضغط وهرمونات السعادة على واقع الفرد وسلوكه ومستوى إنتاجه وصحته النفسية والعقلية، متناولًا تأثير الضغط النفسي على الدماغ وآليات تعزيز التفكير الإيجابي كتجنب الاستماع للأفكار السلبية وممارسة الرياضة والصلاة والتأمل وتناول الأطعمة والمشروبات التي تحفز إفراز الإندروفين (هرمون السعادة) وبالتالي تقلل من الضغط النفسي.

وأثرى إغبارية المحاضرة بمقاطع غنائية لأم كلثوم اتسقت في كلماتها وموسيقاها مع موضوع المحاضرة وطرحها الرئيس، حيث ركز على علاقة الموسيقى بالدماغ وتأثيرها على مراكز السعادة فيه، ودورها في تحسين الإنتاج والتركيز عبر تحفيز الدماغ لإنتاج هرمونات السعادة والمتعة وتوليد الأحاسيس الإيجابية، بحيث استعرض أبحاث علمية درست دورها في منع الإصابة بالاكتئاب وأمراض القلب والدم ومشاكل الدماغ، وتأثيرها الإيجابي على صحة الطفل وإنتاجية الحيوانات والنباتات.

يشار إلى أن البروفيسور رياض إغبارية هو محاضر وباحث في مجال علم الأدوية، له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة عالميًا، له اهتمام خاص بالموسيقى وأثرها الإيجابي في مجال علوم الدماغ، ويعتبر من المتميزين في دراسة تأثير الموسيقى على الأمراض النفسية والعقلية.