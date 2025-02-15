"كهرباء القدس" تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق من محافظة رام الله

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي يوم الاحد الموافق 16/2/2025 من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ، عن المناطق التالية في محافظة رام الله:

أجزاء من منطقة يبرود وتشمل: البلدة القديمة والمجاورين، جامع يبرود والمجاورين، حي المقبرة والمجاورين، سوبر ماركت ابو الحية والمجاورين.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.