حزب الشعب يهنأ أحد كوادره الأسير المحرر راسم حسين الذي ابعده الاحتلال عن الوطن بالحرية

وطن: هنأ حزب الشعب الفلسطيني الرفيق الأسير راسم فريد أحمد حسين "أبو علي" 67عاماَ من محافظة طولكرم، أحد كوادر الحزب وأسراه المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال والذي من المقرر الافراج عنه اليوم مع إبعاده عن أرض وطنه ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى.

واشار الحزب في بيان الى أن الرفيق "أبو علي"، كان يقضي حكماَ عسكرياَ جائراَ بالسجن المؤبد وعدة أعوام في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بتهمة مقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وأوضح الحزب في بيانه ان الرفيق راسم تعرض عقب اعتقاله وسنوات سجنه لعمليات تعذيب وتنكيل وعزل، وإهمال طبي متعمد على إثره تدهورت حالته الصحية، ويعد أحد عمداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بعد أن قضى 25 عاماَ في سجونه.

نص البيان:

ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى، يتنفس الحرية اليوم السبت الموافق 15/2/2025، رفيقنا الأسير البطل راسم فريد أحمد حسين "أبو علي"، من محافظة طولكرم، أحد كوادر حزب الشعب الفلسطيني وأسراه المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال، حيث من المقرر الأفراج عنه اليوم مع إبعاده عن أرض وطنه.

الرفيق راسم حسين "أبو علي"، كان يقضي حكماَ عسكرياَ جائراَ بالسجن المؤبد وعدة أعوام في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بتهمة مقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.

ويعتبر الرفيق راسم الذي تعرض عقب اعتقاله وسنوات سجنه لعمليات تعذيب وتنكيل وعزل، وإهمال طبي متعمد على إثره تدهورت حالته الصحية، أحد عمداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بعد أن قضى 25 عاماَ في سجونه، كان آخرها في سجن "جلبوع". وقد بلغ الرفيق اليوم الـ 67عاماَ من العمر، ويعاني من عدة أمراض مزمنة، إضافة لحاجته لزراعة ركبة في إحدى ساقيه، وهو الأمر الذي يتطلب العناية والمتابعة الطبية الحثيثة.

وكان الرفيق راسم حسين قبل اعتقاله وسجنه الأخير، قد أعتقل عدة مرات في الانتفاضة الشعبية الأولى، بسبب نشاطه الحزبي والوطني في مقاومة الاحتلال.

في الختام، إن حزب الشعب وهو يتقدم بالتهنئة الحارة من رفيقه الأسير راسم حسين "أبو علي"، ولعائلته الكريمة، بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال رغم إبعاده الجائر عن وطنه إلى جمهورية مصر الشقيقة، وكذلك لعموم الأسرى المحررين اليوم، يؤكد على الوفاء لنضالات وتضحيات رفاقه وأبناء وبنات شعبه من الأسرى والأسيرات، ولكل تضحيات وصمود شعبنا وأهدافه الوطنية، في الحرية والاستقلال والعودة.

المجد للشهداء والحرية للأسرى وعاش كفاح شعبنا الفلسطيني

حزب الشعب الفلسطيني

15/2/2025