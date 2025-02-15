سوريا: الاحتلال يقيم نقطة مراقبة جديدة في جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي

وطن: أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تشييد نقطة مراقبة جديدة لقواتها قرب برج الزراعة في بلدة جباتا الخشب، في ريف القنيطرة الشمالي.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق، أنّ "إسرائيل تدرك رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سحب القوات الأميركية المتبقية من سوريا"، لكنها تؤكّد أنّ "هذا القرار لا يؤثر في دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في المحافظة على منطقة عازلة في الأراضي السورية".

وقبل أيام، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "يغيّر الواقع في المناطق التي تمركز فيها في سوريا، حيث يستعدّ لبقاء طويل الأمد".

وأكدت الصحيفة أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حوّل المواقع العسكرية السورية إلى مواقع عسكرية إسرائيلية، وأدخل إليها وسائل تكنولوجية "ستتيح بقاءً طويل الأمد في المنطقة العازلة".

ونقلت الصحيفة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّهم "لا يعرفون كم من الوقت ستحتاج القوات إلى البقاء في المنطقة العازلة في سوريا"، لكن وفقاً للأنشطة على الأرض، فإنّه "لا يعتزم الانسحاب في المستقبل القريب".

وتحدّثت الصحيفة أيضاً عن بعض ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، حيث لفتت إلى قيامه باقتلاع غابة كبيرة جداً من أشجار الأوكالبتوس، خلال عمليات إزالة الأحراج في المنطقة العازلة.

وأفاد مصدر سوري محلي، الثلاثاء الماضي، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استقدمت تعزيزات جديدة إلى النقاط المستحدثة المحتلة ضمن "المنطقة العازلة"، جنوبي سوريا، ورفعت لافتات تحذّر السكان من الاقتراب.

وكان مصدر محلّي قد أفاد قبل أيام، بأنّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغّلت في قرية عين النورية" في ريف القنيطرة الشمالي الشرقي، مشيراً إلى أنّ "القوات الإسرائيلية دمّرت بقايا سريّتَي هاون وصواريخ مضادة للدروع، تابعتين للجيش السوري سابقاً".

المصدر: "الميادين"