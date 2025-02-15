حماس: لا هجرة إلا إلى القدس.. ولا سبيل للإفراج عن الأسرى إلا بالمفاوضات

وطن: أكدت حركة حماس أن حضور صورة القدس والأقصى خلال عملية تسليم أسرى الاحتلال يشكل "رسالة متجددة للاحتلال وداعميه"، مشددة على أن المسجد الأقصى والقدس هما "خط أحمر".

جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة اليوم السبت، عقب تسليم الدفعة السادسة من أسرى الاحتلال في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت حماس أن "إطلاق سراح الدفعة السادسة من أسرى العدو هو تأكيد أن السبيل الوحيد للإفراج عنهم هو عبر المفاوضات والالتزام باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس قوة وصلابة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

كما قالت الحركة: "شعبنا وأمتنا والأحرار في العالم يتابعون مشاهد من القوة والعزّة، التي جسّدتها المقاومة في صفقة التبادل المشرّفة، التي أكدت تلاحم شعبنا مع مقاومته".

كما ردّت حماس على دعوات التهجير التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومن يدعمون سياسته، قائلة: "لا هجرة إلا إلى القدس"، مؤكدة أن هذا هو ردها على كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وفي إطار عملية تبادل الأسرى، سلمت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم السبت، ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهم ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل تشين، ويائير هورن. وفي المقابل، سيتم الإفراج عن 369 أسيراً فلسطينياً من سجون الاحتلال، بينهم 333 من قطاع غزة و36 محكومين بالمؤبد.