قوات الاحتلال تحرق عدداً من المنازل في حولا وميس الجبل وكفركلا جنوب لبنان

وطن: أفادت مصادر لبنانية في جنوب لبنان بأنّ قوات الاحتلال قامت صباح اليوم السبت، بحرق عدد من المنازل في بلدات حولا وميس الجبل وكفركلا، في استمرار لخروقاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال في المنطقة، حيث لا تزال قوات الاحتلال تنفذ عمليات تفجير في البلدات التي لم تنسحب منها، بالإضافة إلى إحراق المنازل واستمرار الغارات الجوية على مناطق في الجنوب والبقاع.

وتقترب مهلة انسحاب جيش الاحتلال من جنوبي لبنان في 18 شباط/فبراير الجاري، وهي المهلة التي تم تمديدها بعد أن كان من المقرر أن يتم الانسحاب في 26 كانون الثاني/يناير 2025 بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وتصرّ "إسرائيل" على إبقاء قواتها في خمسة مواقع في جنوب لبنان، مما يواجه رفضاً لبنانياً قوياً من قبل الحكومة والمواطنين.