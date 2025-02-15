بدء الدفعة السادسة من التبادل.. 3 إسرائيليين مقابل 369 أسيرا فلسطينياً

وطن: تستعد المقاومة، ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لإطلاق سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين، مقابل إفراج الاحتلال عن 369 أسيراً فلسطينياً.

وانتشرت عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في خان يونس حيث تم تجهيز منصة لتسليم الأسرى إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعلنت حماس عن أسماء الأسرى الثلاثة، وهم: ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن، فيما أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها ستفرج عن الروسي الإسرائيلي ألكسندر تروبانوف ضمن الصفقة.

من جهته، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال أن القائمة المقدمة من حماس عبر الوسطاء المصريين والقطريين مقبولة لدى الحكومة الإسرائيلية.

في المقابل، أكد مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى المقرر الإفراج عنهم يشملون 36 محكوماً بالسجن المؤبد، إضافة إلى 333 أسيراً اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر.

ورغم الجهود المبذولة من الوسطاء لتذليل العقبات، تتهم حماس الاحتلال الإسرائيلي بخرق الاتفاق في عدة مسارات، منها استهداف المدنيين، وإعاقة عودة النازحين، وتأخير إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل القطاع الصحي.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، يتكون من ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوماً، حيث تشمل المرحلة الأولى الإفراج التدريجي عن 33 أسيراً إسرائيلياً مقابل نحو 1700 إلى 2000 أسيرا.