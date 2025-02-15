استطلاع إسرائيلي: 55% يؤيدون الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة

وطن: نشرت قناة " كان" الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، استطلاعاً للرأي أظهر أنّ 55% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة والإفراج عن جميع الأسرى، حتى لو ظلت حركة حماس في السلطة.

وبخصوص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تقضي بتهجير أهل غزة، اعتبر 47% ممن شملهم الاستطلاع أنّها قابلة للتنفيذ، فيما رأى 36% منهم أنّه لا يمكن تطبيقها.

ومن بين الناخبين المعارضين، أجاب 31% بأنّ الخطة يمكن تنفيذها، بينما أجاب 53% بأنّها غير قابلة للتنفيذ.

وتابعت: أنّه من بين ناخبي الائتلاف، يعتقد 65% أنّه من الممكن إخراج سكان غزة من القطاع، بينما قال 19% إنّه من غير الممكن القيام بذلك.

وعن التهديد بالعودة إلى الحرب، اعتقد 36% أنّ العودة إلى القتال قد تؤدي إلى هزيمة حماس، بينما أجاب 45% بأنّ استئناف القتال الآن لن يؤدي في كل الأحوال إلى الهزيمة النهائية لحماس.