الناطق باسم "سرايا القدس" أبو حمزة يعلن الإفراج عن أسير إسرائيلي يوم غد

وطن: أعلن الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، "أبو حمزة"، عن قرار الإفراج يو غدٍ السبت عن أسير إسرائيلي محتجز لديهم، ضمن الدفعة السادسة من صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وقال أبو حمزة في تصريح مقتضب، يوم الجمعة، "قررت سرايا القدس الإفراج يوم غد السبت عن الأسير الإسرائيلي ألكسندر توربانوف، في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة لتبادل الأسرى".

وكان وفد حركة "حماس" برئاسة خليل الحية، أجرى مباحثات مع الوسطاء لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خاصة في أعقاب الخروقات الإسرائيلية المتتالية.

وشددت حماس على أن المباحثات سادتها روح إيجابية، وأكد الوسطاء في مصر وقطر متابعة كل ذلك لإزالة العقبات وسد الثغرات.

وأكدت استمرارها في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد.