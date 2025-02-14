محدث| أربعة شهداء برصاص الاحتلال في طولكرم ونابلس

وطن: أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرق طولكرم، يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الهيئة في بيان، إنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الشبان: جهاد محمود حسن مشارقة (40 عاما)، وخالد مصطفى شريف عامر (23 عاما) ومحمد غسان أبو عابد، برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس أول أمس الأربعاء، واحتجاز جثامينهم.

وفي سياق متصل، استشهد شاب آخر، مساء الجمعة، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد الشاب عادل أحمد عادل بشكار (19 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر قرب مخيم عسكر للاجئين شرق نابلس، حيث نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن يُعلن عن استشهاده.