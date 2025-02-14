الإعلان عن أسماء المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم غدا

وطن: أعلنت مؤسسات الأسرى، مساء اليوم الجمعة، أسماء 36 معتقلا من المحكومين بالمؤبدات، والذين ستفرج عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم غد السبت، ضمن الدفعة السادسة من "اتفاق وقف إطلاق النار" على قطاع غزة.

ووفقا لقائمة الأسماء، سيتم إبعاد 24 معتقلا من المفرج عنهم إلى الخارج، بينما سيتم الإفراج عن الباقي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

كما سيتم الإفراج عن 333 معتقلا من قطاع غزة، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على القطاع بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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