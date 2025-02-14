الرئيس يصل إلى أثيوبيا للمشاركة في الدورة الـ38 لقمة الاتحاد الأفريقي

وطن: وصل الرئيس، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الدورة الـ38 لمؤتمر "قمة الاتحاد الأفريقي"، التي تعقد على مدار يومي السبت والأحد بمشاركة عدد كبير من قادة الدول والحكومات الأفارقة.

وسيلقي الرئيس كلمة مهمة أمام القمة غدا، ستتناول الأوضاع في فلسطين.

كما سيلتقي الرئيس، بعدد من القادة الأفارقة، لبحث آخر المستجدات، وحشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الدول والشعوب الصديقة.