مستوطنون يعتدون على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن المستوطنين سيجوا أرضا مملوكة بـ"الطابو" تقدر مساحتها بعدة دونمات، للمواطن سالم عبد الرحيم أبو محسن، في وادي الفاو بالأغوار الشمالية، وزرعوها بأشجار الزيتون، في محاولة للاستيلاء عليها.

وكان مستوطنون قد شقّوا، الليلة الماضية، طريقاً في أم الجمال، بطول ثلاثة كيلومترات من الطريق الرئيسي إلى إحدى البؤر الاستيطانية في المنطقة.

وصعد المستوطنون في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق المواطنين في مناطق مختلفة في الأغوار الشمالية، والتي يتخللها الاعتداء الجسدي ومداهمة المساكن وإجبارهم بالقوة على ترك المراعي ومحاولة سرقة مواشيهم وتخريب ممتلكاتهم وأراضيهم.