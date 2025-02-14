600 شخصية برتغالية توقع عريضة تندد بمخططات ترمب تهجير غزة

وطن: أطلقت مجموعة من كبار الشخصيات البرتغالية، عريضة من أجل فلسطين، وقعتها نحو 600 شخصية سياسية وأكاديمية وعسكرية ونخبة من الصحفيين.

ووجهت الشخصيات، العريضة، الى الحكومة البرتغالية ومنظمة الأمم المتحدة، تحيي من خلالها شعبنا الفلسطيني وتندد بـ "ـالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وبمقترحات الولايات المتحدة الأميركية غير المقبولة" بشأن تهجير غزة.

وتطالب الشخصيات البرتغالية، حكومة بلادها والاتحاد الأوروبي بأخذ موقف واضح، ورفض دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والدعوة لتمكينه من حقه في تقرير المصير.

وتدين العريضة التهديد الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن تستولي واشنطن على قطاع غزة وتهجر سكانه الباقين على قيد الحياة، والبالغ عددهم نحو مليوني شخص وتحول المنطقة إلى "منتجع".

من ناحيتها، ثمنت سفيرة دولة فلسطين لدى البرتغال روان سليمان، الشخصيات لدعمها حقوق شعبنا المشروعة ورفضها الإبادة الجماعية وكافة مخططات التهجير لأبناء شعبنا في قطاع غزة وضم الضفة الغربية، وطلبها من الحكومة البرتغالية الاعتراف بدولة فلسطين، ما سيؤدي الى تحقيق السلام المستدام في المنطقة والعدالة والقانون الدولي والإنساني.