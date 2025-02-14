إصابات في هجوم للمستوطنين على برية المنية في بيت لحم

وطن: أصيب 15 مواطنا بكسور وجروح، اليوم الجمعة، في هجوم للمستوطنين، على برية المنية شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة، بأن مجموعة كبيرة من المستوطنين هاجمت المواطنين في مناطق: الحجاز، وواد الأبيض، وفاتح صدره في البرية، بالعصي وأعقاب البنادق، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والفلفل، ما أدى الى إصابة 15 مواطنا من عائلة الشلالدة بالاختناق وكسور وجروح، في مختلف أنحاء أجسادهم، نقل 5 منهم إلى المستشفى.

وأضاف كوازبة أن المستوطنين أحرقوا مركبتين، وحطموا عدة مركبات أخرى وألواحا شمسية، ودمروا محتويات الخيم والبركسات في البرية.