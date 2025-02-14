مسيرات اليمن المليونية لترامب: سنكون الجحيم الذي يحرقك وينسف مخططاتك

وطن: رفضاً للتهجير والمؤامرات، التي تُحاك ضد الشعب الفلسطيني، ولاسيما سكان غزة، خرج الشعب اليمني في العاصمة صنعاء وعدد من المناطق في مَسيرات مليونية، تحت عنوان "على الوعد مع غزة.. ضد التهجير، ضد كل المؤامرات".

ووجّهت المسيرات المليونية ما سمته "رسالة تحذير صادعة إلى الاحتلالين الإسرائيلي والأميركي، من مغبة الإقدام على تنفيذ مخطط التهجير".

وأكّدت، في بيان، ثباتها في "الموقف والوعد الذي قطعناه للشعب الفلسطيني، على لسان قائدنا، بأننا معكم وإلى جانبكم في مواجهة كل المؤامرات"، مشيرةً إلى "أنّنا لن نترك الشعب الفلسطيني أو نتخلى عنه، مهما كانت تكلفة ذلك".

ووجه بيان المسيرات رسالة إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أكدت فيه أنّ "تصريحاتك العنجهية لم تزدنا إلا يقيناً بحقيقة أميركا المجرمة، ولم تزدنا إلا ثقة بالخيار الذي اخترناه".

وأضاف بيان المسيرات: "نحن وأحرار العالم سنكون الجحيم الذي سيحرقكم وينسف كل مخططاتكم ومؤامراتكم".

ووجه البيان رسالة إلى قادة "الدول العربية، وخصوصاً المجاورة لفلسطين"، مفادها أنّ "مخطط التهجير الأميركي الإسرائيلي جزء من مشروع إسرائيل الكبرى، ويستهدفكم قبل غيركم"، مضيفاً أنه "إن رفضتم مخطط التهجير دفعتم الشر عن أنفسكم، وإن انخرطتم فيه فستكونون أمام جريمة لا مثيل لها".

بدوره، توجّه عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة، إلى ترامب، لافتاً إلى أنّ "قوة بلاده العسكرية ودعمه الاحتلال الإسرائيلي لن يدفعا الشعب الفلسطيني إلى ترك أرضه".

وركّز الحوثي في حديثه أيضاً على كلّ من السعودية ومصر والأردن، مؤكداً أنّ "الأمن العربي في حاجة اليوم إلى فعل حقيقي يرفض التهجير، ويوجّه سلاحه نحو عدو الأمة الحقيقي".