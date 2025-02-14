"جيروزالم بوست": "إسرائيل" رفضت خطة فرنسا لتسريع الانسحاب من لبنان بحلول 18 شباط

وطن: ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ "إسرائيل رفضت خطة فرنسا لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان".

وعلمت الصحيفة أنّ "إسرائيل رفضت اقتراح فرنسا، بأن تحل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك القوات الفرنسية، محل القوات الإسرائيلية في 5 نقاط رئيسية، لضمان خروج تلك القوات من لبنان، بحلول الموعد النهائي في 18 شباط/فبراير الجاري".

وبدلاً من ذلك، "اختارت إسرائيل البقاء في هذه المواقع الخمسة الحاسمة"، بحسب "جيروزالم بوست".

جاء ذلك في الوقت الذي نقلت قناة "كان" الإسرائيلية، عن وزراء كبار في "الكابينت"، أنّ "إسرائيل حصلت على موافقة من الولايات المتحدة للبقاء في عدد من المواقع في لبنان، إلى ما بعد الموعد المحدد لوقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي، قولهما إنّ الاحتلال الإسرائيلي طلب إبقاء قواته في 5 مواقع في جنوبي لبنان، حتى الـ28 من شباط/فبراير الحالي.

وأمس الخميس، أكّد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، عدم قبول لبنان، ببقاء الاحتلال، في النقاط الخمس في الجنوب، رافضاً الحديث عن أي تمديد لمهلة الانسحاب الإسرائيلي.

والنقاط الخمس التي ينوي الاحتلال الإسرائيلي البقاء فيها هي: تلة اللبونة، التي تقع على مستوى بلدات الضهيرة واللبونة وعلما الشعب، وتشرف بشكل كبير على مستوطنات عدة، وتلة العزية القريبة من بلدتَيْ يارين ومروحين، وتلة جبل بلاط التي تقع على حدود بلدتَيْ رميش وعين إبل، وجبل الباط في عيترون الذي يشرف على كامل القطاع الأوسط، وتلة العويضة الواقعة بين قرى العديسة والطيبة ورب ثلاثين.