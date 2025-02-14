ضمن الدفعة السادسة للصفقة.. الإفراج غدًا عن 369 أسيرًا من سجون الاحتلال

رام الله - وطن: من المقرر أن تُفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غدًا السبت، عن 369 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، ضمن الدفعة السادسة لصفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وقال مكتب إعلام الأسرى إنه وبعد تسليم المقاومة أسماء الأسرى الإسرائيليين، سيتم الإفراج غدًا، عن 36 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد و333 من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

والجمعة، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، الإفراج غدًا، عن 3 أسرى إسرائيليين، ضمن صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وقال الناطق باسم القسام "أبو عبيدة في تغريدة عبر"تلجرام"، إن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم غدًا، هم: ساشا الكسندر تروبنوف، ساغي ديكل حن، ويائير هورن.