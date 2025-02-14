أبو عبيدة يعلن الافراج عن 3 أسرى غدا السبت

وطن: اعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عن الافراج عن 3 أسرى اسرائيليين غدا السبت.

وقال أبو عبيدة في تغريدة مقتضبة انه "في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 15-02-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:"

1- ساشا الكسندر تروبنوف

2- ساغي ديكل حن

3- يائير هورن

وكانت سرايا القدس قد أعلنت في وقت سابق في بيان عسكري مقتضب انها قررت الإفراج يوم غد السبت عن الأسير ألكسندر توربانوف، في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.