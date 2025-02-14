شرطة الاحتلال تطلق النار على شاب في مدينة طمرة بالداخل المحتل

رام الله - وطن: أطلقت شرطة الاحتلال النار اليوم الجمعة على شاب عند مدخل مدينة طمرة في الجليل الغربي، وذلك بزعم تثبيته “جسماً مشبوهاً” على جسده، فيما يحقّق ما يُسمى جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ “الشاباك” بعملية مُحتملة.

وذكرت شرطة الاحتلال في بيان، أنه "تم رصد عدد من الاشخاص بالقرب من مركبات، عند مدخل مدينة طمرة"، حسب زعمها. وقالت إنها "لاحظت وجود جسم مشبوه على جسد أحدهم"، وأن "خبراء المتفجرات في المنطقة الشمالية، يحقّقون في ملابسات الحدث".

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة "كان 11" أن قوات معزّزة من الشرطة، قد توجّهت إلى المكان، مشيرة إلى أن الشاباك "اطلع على تفاصيل الحدث".