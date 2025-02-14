مستوطنون يشقون طريقا استعماريا في الأغوار الشمالية

وطن: أقدم مستوطنون الليلة الماضية، على شق طريق استيطاني يربط بإحدى البؤر الاستيطانية في الأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن المستوطنين، أقدموا الليلة الماضية على شق طريق يصل من الشارع الرئيسي إلى بؤرة استيطانية في أم الجمال بالأغوار الشمالية، بطول ثلاث كيلومترات.

وكان المستعمرون أقاموا الصيف الماضي، بؤرة استيطانية في المنطقة، وبدأوا بالاستيلاء على الأراضي المحيطة، ومنع المواطنين من رعي مواشيهم في تلك الأراضي.

وبسبب هذه البؤرة، رحلت 14 عائلة فلسطينية من المنطقة، بفعل اعتداءات المستوطنين المتكررة بحقهم.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقرير لها، بأن المستوطنين نفذوا 318 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين الشهر الماضي، طالت مساحات واسعة من الأراضي، وتسببت باقتلاع 969 شجرة منها 960 شجرة زيتون، 350 منها في محافظة الخليل، و328 في بيت لحم، و160 في سلفيت، و100 في نابلس و31 في رام الله.