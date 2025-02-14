مستوطنون يزرعون أشجارا في أراضي المواطنين بمسافر يطا تمهيدا للاستيلاء عليها

وطن: أقدم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، على زراعة أشجار في أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن عشرات المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي قاموا بزراعة أشجار قرب منازل المواطنين في خربة أم الخير بمسافر يطا، وسبق ذلك قيامهم بأعمال حفر في المنطقة قبل أسبوعين، كما رفعوا أعلام دولة الاحتلال، تمهيدا للاستيلاء على هذه الأراضي.

وأضاف، أن المستوطنين أقدموا أيضا على زراعة الأشجار في اراضي المواطنين في منطقة بيرين شرق الخليل.

يشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا، ومنعوهم من الوصول إلى الحقول والمراعي، وأطلقوا قطعان ماشيتهم في حقول المواطنين وأتلفوا مساحات كبيرة من محاصيل القمح والشعير، ويقومون بمطاردة المزارعين والرعاة بهدف التضييق عليهم وتهجيرهم عن أراضيهم لتسهيل الاستيلاء عليها، لصالح التوسع الاستعماري.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقرير لها، بأن المستوطنين نفذوا 318 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين الشهر الماضي، طالت مساحات واسعة من الأراضي، وتسببت باقتلاع 969 شجرة منها 960 شجرة زيتون، 350 منها في محافظة الخليل، و328 في بيت لحم، و160 في سلفيت، و100 في نابلس و31 في رام الله.