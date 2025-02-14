الأونروا: "إسرائيل" استخدمت مركزا صحيا بمخيم العروب كمركز احتجاز

وطن: كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أول أمس الأربعاء، مركزا صحيا تابعا لها بمخيم العروب شمال الخليل، كمركز للتحقيق الميداني مع المواطنين واحتجازهم.

وأوضحت الأونروا في بيان، اليوم الجمعة، أن ما قامت به قوات الاحتلال يعد تطورًا جديدًا في تجاهل صارخ لحرمة مرافق الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المركز الصحي بمخيم العروب واستخدمته مركزا للتحقيق الميداني والاحتجاز.