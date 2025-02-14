إياد الرفاعي يكتب لوطن .. عن الرجل الأبيض وصورة الاستعمار الجديد

نعيش في عصر تُسوَّق فيه القوة كواقعية، والظلم ككفاءة، والعبث كتحرر. لم يعد العالم يسير وفق منطق العدالة، بل وفق حسابات النفوذ والمصالح، حيث يُعاد رسم الحدود والمصائر بقرارات فردية أو عروض تجارية. رئيس الدولة الأكثر نفوذًا في العالم يعرض شراء جزء من دولة أشعلت قضيتها العالم لعقود، كأن الأرض سلعة تُباع وتُشترى، وكأن التاريخ والجغرافيا لا قيمة لهما أمام راحة القوى العظمى التي لا تريد “وجعة رأس”. هذه البراغماتية الفجة ليست سوى امتداد لفكرة استعمارية قديمة، حيث لا يُنظر إلى الشعوب إلا بوصفها عراقيل أمام التوسع، أو موارد يمكن استغلالها، أو مشاكل يمكن حلها بقرار فوقي من “الكبار”.

يقول الفيلسوف سلافوي جيجك إن “العالم الحديث يعيد إنتاج الظلم تحت شعارات الحرية” (Žižek, 2019)، وهذا ما نراه اليوم في كل زاوية من الخطاب الغربي. الدولة التي ترفع راية حقوق الإنسان وكرامة المرأة، هي ذاتها التي تتعامل مع جسد المرأة كأداة تسويق، لا بأس في تعريته إن كان الهدف زيادة المشاهدات وصناعة الترند. وهكذا، تُطل زوجة أحد مشاهير موسيقى الراب عارية تمامًا، مغلفة فقط بشهرة زوجها، لتمنحه موجة جديدة من الأضواء والمتابعين. في هذا السياق، لا يُعد هذا استغلالًا، بل يُحتفى به كجزء من “حرية الجسد”، بينما يُصور أي حديث عربي عن الاحتشام على أنه قمع وتخلف.

وفي الاقتصاد، تتكرر المعادلة ذاتها: العرب يدفعون الفاتورة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. حين يتراجع الاقتصاد العالمي، يكون النفط هو المنقذ، فتتجه الأنظار إلى دول الخليج لموازنة الأسواق ودعم العملات المنهارة. وحين تكون هناك أزمة تضخم أو ركود، يُطلب من أموال العرب أن تُضخ في البنوك الغربية لإنعاش الاقتصاد المنهك. وهكذا، يظل العالم العربي خزينة احتياطية يُلجأ إليها عند الحاجة، لكنه في الوقت ذاته متهم دائمًا بالتخلف وعدم الكفاءة.

وفي غزة، حيث يموت الأطفال تحت القصف، لا يجد العالم نفس الحماس الذي يبديه عند الحديث عن قضايا حقوق الإنسان في أماكن أخرى. لا أحد يخصص لهم حملات عالمية، ولا تخرج نجمات هوليوود للتضامن مع أمهاتهم، ولا تتحرك منصات الإعلام الكبرى لإبراز قصصهم. فبالنسبة لهذا النظام العالمي، لا بأس بأن يكون موت الطفل الفلسطيني مجرد “أثر جانبي” لحماية “أمن إسرائيل”، لكن من غير المقبول أن يشعر أحد بالتهديد من منشور على فيسبوك يتحدث عن المقاومة.

يقول فرانز فانون إن “الاستعمار لم يرحل، بل غير شكله” (Fanon, 1961). لم يعد بحاجة إلى جيوش تحتل الأراضي علنًا، بل يكفيه اليوم أن يتحكم بالاقتصاد، بالإعلام، وبالخوارزميات التي تحدد ماذا نرى وماذا لا نرى. وفي النهاية، بينما يتحدث العالم عن الحرية والمساواة، تظل القوة هي القانون الوحيد، والهيمنة هي المبدأ الثابت، والاستعمار هو الحقيقة الوحيدة، حتى وإن جاء مغلفًا بأجمل الشعارات، لكن مشكلتنا الحقيقية هي تكمن في قلة تقديرنا للفرصة التي منحها لنا الرجل الأبيض لنعيش تحت وصايته!