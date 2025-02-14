الاحتلال يداهم عددا من المنازل في مخيم عسكر وأحياء في نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مخيم عسكر الجديد شرق نابلس وأحياء عدة من المدينة وداهموا عددا من المنازل.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم مخيم عسكر القديم شرق نابلس وأطلق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال اقتحم شارع تونس، ومنطقة رفيديا والأكاديمية غرب المدينة وداهم عددا من المنازل، بينها منازل خاصة بسكن الطلبة، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، ولم يبلغ عن اعتقالات.