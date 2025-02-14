معاريف: ترامب هدد مصر بقطع المساعدات إذا لم تستقبل لاجئين من غزة

وطن: قالت صحيفة معاريف العبرية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيبحث إمكانية وقف المساعدات الأمريكية لمصر والأردن إذا رفضتا استقبال اللاجئين من غزة.

ردًا على ذلك، أوضح مسؤولون كبار في مصر، لم تسمهم، بأن: "تهديدات وقف المساعدات لن تؤثر على موقفنا.".

ونقلت عن اللواء هيثم حسين، المستشار الكبير في كلية القيادة والأركان المصرية في مقابلة صحفية قوله: "واشنطن حاولت استخدام ورقة المساعدات في الماضي دون نجاح."

في وقت سابق، أفاد مصدران أمنيان مصريان بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لن يسافر إلى واشنطن لإجراء محادثات في البيت الأبيض إذا كان جدول الأعمال يتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وكان ترامب قد وجه دعوة إلى السيسي لزيارة واشنطن خلال اتصال بينهما في الأول من شباط/ فبراير الجاري، وفق ما أعلنته الرئاسة المصرية سابقًا.

من جهته، أفاد مسؤول أمريكي بأن موعد الزيارة لم يتم تحديده بعد. ولم ترد الرئاسة المصرية ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

يذكر أن مصر قد رفضت رسميًا اقتراح ترامب القاضي بتحمل مسؤولية إدارة قطاع غزة بدلًا من الاحتلال الإسرائيلي وتهجير أهالي القطاع المحاصر، وإنشاء ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى، بما في ذلك مصر والأردن، وهو الاقتراح الذي رفضه الأردن أيضًا.