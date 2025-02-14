مقاومون يتصدون لاقتحامات الاحتلال في نابلس وجنين

وطن: تصدى مقاومون، فجر اليوم الجمعة، لاقتحامات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مستهدفين آليات جيش الاحتلال بعبوةٍ ناسفة محلية الصنع في محيط مخيم عسكر القديم في مدينة نابلس.

وقالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنّ مقاتليها في سرية عسكر يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال، ويستهدفون آليات العدو برشقات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، محققين إصاباتٍ مؤكدة.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنّها تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

واقتحم جيش الاحتلال مدن نابلس وأريحا وطولكرم في الضفة الغربية، وشن عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدن الضفة الغربية، حيث تمارس قوات الاحتلال عمليات التهجير القسري ضد الـأهالي، إلى جانب إحراق المنازل وتفجيرها وتجريف الأراضي، ما أدّى إلى تدمير البنية التحتية في مدن جنين وطولكرم ومخيماتها، شمالي الضفة.

ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة جنين والمخيم لليوم الـ25، مخلفاً 25 شهيداً وعشرات الإصابات، إلى جانب تفجير وتدمير عشرات المنازل، وتخريب البنية التحتية وتهجير سكان المخيم.