وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

وطن: فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وذكرت الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الخميس، إدراج كريم أحمد خان على قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" التابع للوزارة.

وفي السابع من شباط/ فبراير الجاري، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمرا تنفيذيا يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقال ترمب إن المحكمة الجنائية الدولية "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير مشروع".

وكريم خان محام بريطاني بارز من مواليد عام 1970، وتقلّد منصب مستشار التاج البريطاني، وهو ثالث مدع عام في المحكمة الجنائية الدولية، والأول المنتخب بالاقتراع السري.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي بين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.