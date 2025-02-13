إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الخضر جنوب بيت لحم

وطن: أصيب مواطنون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقتي "البوابة" و"الجامع الكبير"، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المنازل والمحلات التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها اليومية على الخضر، عبر الاقتحامات المتكررة ومداهمة منازل المواطنين ومحالهم التجارية ومهاجمة طلبة المدارس والمواطنين والتنكيل بهم.